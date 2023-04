Nach Zoff: Sie müssen "Prominent getrennt"-Villa verlassen

Bei der Nominierung hat es ordentlich geknallt! Bei Prominent getrennt müssen Ex-Promi-Paare nicht nur miteinander auskommen. Sie werden in der Villa auch mit unliebsamen Mitbewohnern konfrontiert. Zum Beispiel flogen bereits zwischen Marc-Robin und seiner Erzfeindin Gloria Glumac die Fetzen. Jetzt mussten die Paare entscheiden, wer die Show verlassen muss. Die Wahl fiel einstimmig auf Marc-Robin und Michelle! Doch vor der Entscheidung eskalierte es zwischen den Kandidaten...

Der Grund: Marc-Robin war sich im Vorfeld sicher, dass die Entscheidung nur zustande gekommen sei, weil sich die Paare vorher abgesprochen hätten. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Als der ehemalige Temptation Island-Kandidat seine Bedenken vor der Gruppe bei der Nominierung äußerte, eskalierte die Situation zwischen ihm und Gloria. Mit "Halt die Fresse" und "Vogelscheuche" beleidigte er die Rottenburgerin, sodass ihn seine Ex Michelle zügeln musste.

Doch auch Kate Merlans (36) Ex Jakub Jarecki (27) konnte nicht an sich halten. Der Fußballer ging ebenfalls auf Gloria und ihren Mann Nikola Glumac los. "Ihr seid einfach Gossenkinder. Du hast ihn aus dem Sexurlaub aus Serbien mitgenommen und an die Leine genommen", ätzte er gegen das Ex-Paar. Bei den Fans kam das Verhalten nicht gut an. "Bin ich die Einzige, die Jakubs Aussage [...] sehr grenzwertig/diskriminierend findet?", fragte ein Zuschauer auf Instagram und bekam dafür viel Zuspruch.

