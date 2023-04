Erste Fotos von Ariana Grande in ihrer "Wicked"-Filmrolle!

Sie zeigt sich edel! Ariana Grande (29) etablierte sich in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten Popsängerinnen überhaupt. Doch auch als Schauspielerin feierte die "Focus"-Interpretin Erfolge und spielte beispielsweise in der Nickelodeon-Serie "Victorious" mit. Wie bekannt wurde, steht Ari nun auch für die Verfilmung des Hit-Musicals "Wicked" vor der Kamera und nimmt die Rolle der Glinda ein. Nun kamen erste Schnappschüsse von Ariana während der Dreharbeiten ans Licht!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die "One Last Time"-Interpretin in einem majestätischen Look zu sehen. Sie trägt ein pinkfarbenes langes Kleid mit silbernen Verzierungen – auch eine edle Krone durfte am Look der 29-Jährigen als Glinda nicht fehlen. Zudem hält sie ein Zepter in der Hand und ihre Haarpracht erstrahlt – eher ungewöhnlich für Ari – in einem natürlichen Blond. Die Musikerin steht in den Schnappschüssen auf einem pink-goldenen Thron und im Hintergrund sind Blumen in den verschiedensten Farben zu erkennen.

Die Rolle als Glinda scheint wohl wie gemacht für Ariana, doch auch eine andere Hollywood-Größe hätte die gutherzige Hexe gern verkörpert: Mamma Mia-Star Amanda Seyfried (37)! Diese meinte: "Unter der Woche habe ich für einen anderen Film gedreht, am Wochenende habe ich für Glinda vorgesprochen. Ich habe meine Sonntage dafür geopfert, weil ich es so sehr wollte." Die 37-Jährige sei sehr traurig gewesen, als sie die Absage erhalten hatte.

Getty Images Ariana Grande auf einem Event in New York City

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

