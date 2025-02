So eng verbunden sind Cynthia Erivo und Ariana seit "Wicked"

Cynthia Erivo (38) ließ bei den SAG Awards 2025 keine Zweifel an der engen Verbindung zu ihrer Wicked-Kollegin Ariana Grande (31). Auf dem roten Teppich der Preisverleihung in Los Angeles sprach die Schauspielerin erneut offen über ihre besondere Freundschaft mit der Sängerin, die seit den Dreharbeiten zu dem Musicalfilm entstanden sei. "Dieses Projekt hat uns zusammengebracht, aber es ist nicht das, was uns zusammenhält", betonte Cynthia im Interview mit E! News. Sie erklärte weiter, dass sie und Ariana sich auch abseits der Arbeit regelmäßig sehen und in Kontakt bleiben würden – über Textnachrichten, FaceTime-Calls oder Anrufe.

Die Schauspielerin, die an diesem Abend in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert war, erläuterte, dass die Verbindung zwischen den beiden Künstlerinnen über ihre berufliche Zusammenarbeit hinausgehen würde. "Wir hatten Glück, weil wir uns bei diesem Projekt kennengelernt haben, aber wenn das Projekt vorbei ist, sind wir immer noch gute Freunde. Das ist immer noch meine Schwester", sagte sie mit einem Lächeln. Cynthia, die neben großen Namen wie Demi Moore (62) und Pamela Anderson (57) im Rennen um den renommierten Preis war, zeigte sich begeistert, wie tiefgehend die Beziehung zu Ariana sich entwickelt habe.

Während Cynthia mit ihrer beeindruckenden Karriere im Theater und Film glänzt, ist Ariana vor allem für ihre musikalischen Erfolge weltweit bekannt. In der "Wicked"-Verfilmung übernimmt Cynthia die Rolle der Elphaba und Ariana verkörpert Glinda. Beide haben in Interviews immer wieder betont, wie sie durch die gemeinsamen Dreharbeiten zu Freundinnen geworden und zusammengewachsen sind. Der erste Teil kam in Deutschland im Dezember in die Kinos, der zweite Teil soll dieses Jahr im November erscheinen.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im Januar 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Darstellerinnen von "Wicked"

