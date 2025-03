Ariana Grande meidet bei Oscars Zuneigung zu Ethan Slater

Bei den Oscars 2025 ließ sich eine ungewöhnliche Dynamik zwischen Ariana Grande (31) und ihrem Partner Ethan Slater (32) beobachten. Die beiden erschienen nicht gemeinsam auf dem roten Teppich, sondern trafen mit etwa einer Stunde Abstand ein. Auch während der Veranstaltung schien die Sängerin körperliche Zuneigung zu ihrem Freund zu vermeiden und widmete ihre Aufmerksamkeit stattdessen ihrer Mutter Joan, die sie fest an der Hand hielt. In einem von E! News aufgenommenen Video sieht man, wie Ariana ihre Mutter zwischen sich und Ethan positioniert – ein Detail, das auch von der Körpersprache-Expertin Patti Wood analysiert wurde. "Sie will eindeutig keine intime Aufnahme zu zweit und sucht Schutz bei ihrer Mutter", erklärte Patti gegenüber Daily Mail.

Dieser Eindruck wurde nicht nur durch Arianas Interaktionen, sondern auch durch ihre Kleiderwahl verstärkt. Die Sängerin trug eine opulente, rosafarbene Schiaparelli-Robe mit einem weit ausgestellten Tüllrock, der den Blick allein auf sie lenkte und gleichzeitig eine physische Barriere zu ihrem Umfeld schuf. Die Körpersprache-Expertin bemerkte dazu: "Ihr Kleid wirkt wie ein Schutzschild um ihren Körper und verstärkt den Eindruck, dass sie auf Abstand gehen möchte." Ethan dagegen schien die ablehnende Körpersprache seiner Partnerin nicht zu registrieren oder schlichtweg zu ignorieren. "Er wirkte wie ein verliebter Fan, der sich nicht davon abhalten ließ", fügte die Expertin hinzu.

Ariana und Ethan sind seit Sommer 2023 ein Paar, nachdem sie sich am Set des Films "Wicked" nähergekommen waren. Ihre Beziehung sorgte für Aufsehen, weil beide zu diesem Zeitpunkt noch in anderen Partnerschaften waren. Ariana trennte sich von ihrem damaligen Ehemann Dalton Gomez (29) und Ethan beendete seine langjährige Ehe mit Lilly Jay, mit der er einen zweijährigen Sohn hat. In einem Essay für The Cut reflektierte Ethans ehemalige Partnerin Lilly Ende letzten Jahres ihre Erfahrungen als Alleinerziehende und den plötzlichen Verlust ihrer Beziehung: "Ich habe gelernt, dass Mutter zu sein deine Zeit ausfüllt, jedoch nicht deine Gedanken. In den zahllosen Stunden, die ich damit verbringe, meinen Sohn in den Schlaf zu wiegen, seinen Kinderwagen zu schieben und seine verschwitzten kleinen Hände zu bestaunen, die einen Buntstift umklammern, arbeite ich fleißig an meinem privaten Projekt, das plötzliche öffentliche Scheitern meiner Ehe zu akzeptieren. Das, sage ich mir, ist nichts, wofür man sich schämen müsste, und nichts, was man verbergen müsste."

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Getty Images Ariana Grande, Bowen Yang und Ethan Slater im November 2024

