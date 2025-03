Ariana Grande verarbeitet die Scheidung in emotionalen Songs

Ariana Grande (31) veröffentlichte mit "Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead" kürzlich eine Deluxe-Version ihres vergangenen Albums. Auf diesem befinden sich sechs zusätzliche Lieder, die wohl einen emotionalen Einblick in ihre gescheiterte Ehe mit Dalton Gomez (29) geben. Während die Sängerin in "Intro (End Of The World) (Extended)" erklärt: "Ich habe dein Herz gebrochen, weil du meins gebrochen hast", gibt sie in "Twilight Zone" zu, fälschlicherweise gedacht zu haben, ihren einstigen Partner zu kennen. "Hoffentlich gewinnst du als bester Schauspieler. Denn ich habe dich völlig falsch eingeschätzt", singt die "Into You"-Interpretin, bevor sie auch auf Daltons neue Freundin Maika Monroe (31) eingeht: "Weiß sie, dass du nicht der bist, für den du dich ausgibst?"

Die 31-Jährige macht allerdings gleichzeitig deutlich, sich zwar noch mit ihrer vergangenen Beziehung auseinanderzusetzen, sie jedoch verarbeitet zu haben. "Es ist nicht so, dass ich immer noch nicht über dich hinweg bin, [...] manchmal kann ich einfach nicht glauben, dass du passiert bist", heißt es in dem Track. Neben der Enttäuschung über ihre Ehe mit dem Immobilienmakler thematisiert Ariana aber auch ihre neue Liebe: Sie ist mittlerweile mit ihrem Wicked-Co-Star Ethan Slater (32) zusammen. Im Song "Hampstead" scheint die Musikerin ihre Beziehung zu verteidigen und Kritikern zu sagen, dass sie falsche Informationen über den Start ihrer Romanze haben. "Ich habe meinen Ruf weggeworfen, aber uns noch mehr Herzschmerz erspart. Ja, ich weiß, es sieht beschissen aus und du hast recht, aber ganz ehrlich, du liegst immer noch mit allem falsch", singt sie.

Ariana und Dalton gaben sich im Jahr 2021 das Jawort. Ihre Ehe hielt jedoch nur knapp drei Jahre. Im März 2024 wurde die Scheidung des Ex-Paares offiziell: Laut Gerichtsunterlagen, die Daily Mail vorlagen, verzichteten sie auf einen Ehevertrag und wurden sich ohne einen langwierigen Rechtsstreit einig. Mittlerweile sind beide wieder happy: Während der 29-Jährige seine neue Beziehung zu "The Bling Ring"-Darstellerin Maika im Juni vergangenen Jahres öffentlich machte, lernten sich die "We Can't Be Friends"-Sängerin und Ethan am Set von "Wicked" kennen und lieben.

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Anzeige Anzeige