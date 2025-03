Fans kritisieren Ethans Oscar-Interview über Ariana Grande

Nach einem Interview, das Ethan Slater (32) bei den gestrigen Oscars gab, hagelt es böse Kritik für den Schauspieler. In dem Video, das bei TikTok veröffentlicht wurde, wird Ethan gefragt, wie es seiner Freundin an diesem Abend gehe. Gemeint war damit – wohl selbstverständlich – Ariana Grande (31), die für ihre Rolle in Wicked als "Beste Nebendarstellerin" nominiert war. Dass Ethan fragend mit "Oh, meinst du Ariana?" antwortete, machte einige Fans wütend. "Welche andere Freundin hat er denn?", fragt sich ein Nutzer in den Kommentaren. Eine andere Person ist verwirrt: "Was denkt er, über wen [die Reporterin] sprach?"

Dass Ethan seiner seltsamen Antwort noch hinzufügte, dass es Ariana Grande großartig gehe, schützt ihn nicht vor den negativen Kommentaren. Die Social-Media-Nutzer finden es offensichtlich seltsam. "Ich kann mir das kaum anschauen. Sie saßen bei den Oscars auch nicht nebeneinander", schreibt ein weiterer. Tatsächlich gab es an dem Abend der Preisverleihung eine ungewöhnliche Dynamik zwischen den beiden Hollywoodstars zu beobachten: Die beiden erschienen nicht gemeinsam auf dem roten Teppich, sondern trafen mit etwa einer Stunde Abstand ein. Auch während der Veranstaltung schien die Sängerin körperliche Zuneigung zu ihrem Freund zu vermeiden und widmete ihre Aufmerksamkeit stattdessen ihrer Mutter Joan, die sie fest an der Hand hielt. "Sie will eindeutig keine intime Aufnahme zu zweit und sucht Schutz bei ihrer Mutter", analysierte Körpersprachexpertin Patti Wood gegenüber Daily Mail die Bilder und Videos der beiden.

Ariana und Ethan lernten sich im Jahr 2022 am Set ihres gemeinsamen Films "Wicked" kennen. Obwohl beide zu diesem Zeitpunkt vergeben waren – Ariana führte eine Ehe mit Dalton Gomez (29), Ethan war mit Lilly Jay verheiratet – verliebte sich nicht nur Ethans Filmcharakter in die Beauty. 2023 machten die beiden Co-Stars ihre Beziehung öffentlich.

Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

