Familienzeit: Perrie Edwards genießt Urlaub in der Sonne

Perrie Edwards (31) lässt es sich derzeit auf einem tropischen Luxusurlaub gut gehen. Die Little Mix-Sängerin teilte auf Instagram ein paar Einblicke in ihre Auszeit. So strahlte sie in einem roten Bikini, als sie die Sonne genoss und scheinbar jeden Moment ihres Aufenthalts in vollen Zügen auskostete. Doch sie ist nicht allein: Mit von der Partie ist auch ihr dreijähriger Sohn Axel, der seinem Vater, dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (31), wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Auch der Kleine scheint in der Sonne an der Seite seiner Mutter eine gute Zeit zu haben.

2021 wurde Perrie zum ersten Mal Mama und meistert seither den Spagat zwischen ihrer Musikkarriere und ihrem Leben als Mutter. Ihr Sohn macht ihr dies jedoch wohl leicht und ist ein richtiger Schatz. "Er ist das Beste, was mir je passiert ist", schwärmte sie im vergangenen Sommer im Interview mit Sirius FM. Zudem schaffte Axel es, dass sie sich in ihrer Haut wieder wohler fühlte. "Er gab mir dieses Selbstvertrauen, von dem ich nicht wusste, dass ich es jemals hatte. Und dann fühlte ich mich ihm gegenüber beschützerisch, also wurde ich zum Beschützer", gab Perrie damals preis.

Perrie ist seit 2016 mit Axels Vater Alex zusammen. Seit 2022 sind die beiden bereits verlobt – geheiratet haben sie bislang aber noch nicht. Zudem wohnen die Musikerin und der Sportler nach vielen Jahren Beziehung nicht zusammen. "Wir sind seit acht Jahren zusammen und haben noch nie zusammen gewohnt", gestand Perrie im vergangenen April bei "The Jonathan Ross Show". Ob sich dies inzwischen geändert hat, ist unklar. Auch wann Perrie und Alex endlich Hochzeit feiern, steht wohl noch nicht fest.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards im März 2025

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

