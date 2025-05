Perrie Edwards über Panikattacken und weitere Kinder

Perrie Edwards (31) hat offen über ihre Angststörung gesprochen und dabei ihre tiefsten Sorgen geteilt. Die ehemalige Little Mix-Sängerin, die 2021 Mutter eines Sohnes namens Axel wurde, erklärte im Interview mit Alison Hammond, dass sie unter einer Panikstörung leide. "Ich habe Angst, eine Panikattacke zu bekommen, wenn niemand da ist, der mir helfen kann. Das Gefühl, allein zu sein und zu denken, dass ich sterben könnte, ist schrecklich", gestand die 31-Jährige. Aus diesem Grund ist sie nie allein. Stattdessen sucht sie stets die Nähe anderer, um sich sicherer zu fühlen.

Neben den Einblicken in ihre mentale Gesundheit verriet Perrie, dass sie sich mehr Kinder wünscht. Auf die Frage, ob ein weiteres Baby geplant sei, antwortete sie: "Ich hätte so gern mehr Kinder. Ursprünglich habe ich mir immer vier gewünscht, aber inzwischen denke ich, das ist vielleicht etwas viel." Doch ein jüngstes Traum-Erlebnis, in dem sie von einer Schwangerschaft träumte, brachte das Thema für die Sängerin wieder in den Fokus. Besonders rührend: Axel hat bereits enge Freundschaften zu den Kindern von Perries ehemaligem Little Mix-Bandmitglied Leigh-Anne Pinnock (33) aufgebaut. Ein kürzlich geteilter Instagram-Post zeigte die beiden Mütter mit ihren Kleinen bei einem gemeinsamen Spieltag.

Privat betrachtet Perrie das Muttersein als ihren wertvollsten Schatz. Sie und ihr Partner, der Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (31), schwärmen, dass Axel "das Beste" sei, was ihnen je passiert ist. In liebevollen Fotos zeigt sich die kleine Familie, wobei Axel oft in Teamtrikots seines Vaters zu sehen ist. Perrie und Alex genießen es, ihre Reise als Eltern zu teilen, während Perrie auch die Verbindung zu ihren ehemaligen Bandkolleginnen schätzt. Gerade Leigh-Anne, die ihre Zwillinge nur wenige Tage vor Perrie zur Welt brachte, spielt eine besondere Rolle, und die gemeinsamen Treffen ihrer Kinder stärken ihre Freundschaft zusätzlich.

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

