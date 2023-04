Kendall Jenners Ex glaubt nicht an Romanze mit Bad Bunny

Devin Booker (26) glaubt nicht, dass es mit dem neuen Flirt seiner Ex klappt! Ende 2022 war bekannt geworden, dass der Basketballspieler und Kendall Jenner (27) in Zukunft getrennte Wege gehen. Rund zwei Jahre lang waren der Sportler und das Model ein Paar. Nur wenige Wochen nach der Trennung kamen erstmals Gerüchte um eine Liaison zwischen der Reality-TV-Beauty und Bad Bunny (29) auf. Doch Devin glaubt eher nicht, dass zwischen seiner Ex und dem Musiker was Ernstes geht!

Kendall und Benito, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, zeigten sich vor allem am vergangenen Coachella-Wochenende total vertraut miteinander. Doch einem Insider zufolge glaubt der Ex der Keeping up with the Kardashians-Beauty nicht an ein ernsthaftes Verhältnis zwischen den beiden. "Devin glaubt nicht im Geringsten, dass die Beziehung von Kendall und Bad Bunny so ernst ist. Er glaubt nicht, dass er ihr Typ ist und findet es ziemlich unwahrscheinlich, dass zwischen ihnen etwas Langfristiges entstehen kann", plaudert die Quelle gegenüber Us Weekly aus.

Dass Devin nichts von dem Musiker hält, könnte vor allem an dem vermeintlichen Diss-Track liegen, den der 29-Jährige kürzlich gegen Kendalls Ex veröffentlicht hatte. "Die Sonne in Puerto Rico heizt sich stärker auf als die in Phoenix", lautete eine Textzeile auf dem Song namens "Coco Chanel", mit welcher der puerto-ricanische Hitmacher offenbar auf Devin anspielt, der in der NBA bei den "Phoenix Suns" unter Vertrag steht.

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Kendall Jenner und Devin Booker in New York

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Getty Images Bad Bunny, Rapper

