Disst Bad Bunny den Ex von Kendall Jenner in seinem Track?

Schießt er etwa gegen den Ex seiner neuen Flamme? Vor wenigen Wochen hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass Bad Bunny (29) und Kendall Jenner (27) miteinander anbandeln. Das Model war bis vergangenen November noch mit dem Basketballspieler Devin Booker (26) liiert. Jetzt veröffentlichte der puerto-ricanische Rapper einen Song namens "Coco Chanel", der bei den Fans die Frage aufwirft: Ist das ein Diss-Track gegen Kendalls Ex?

Wie Mirror berichtet, handelt es sich im Speziellen um die Textzeile: "Die Sonne in Puerto Rico heizt sich stärker auf als die in Phoenix." Für viele User im Netz scheint sich diese ganz klar als Anspielung auf Devin zu verstehen, der in der NBA bei den "Phoenix Suns" unter Vertrag steht. Eine weitere Zeile in dem Track beziehen die Fans ganz klar auf die angebliche Freundin des 29-Jährigen: "Skorpion-Frauen sind gefährlich", rappt der Musiker an einer Stelle – Kendalls Sternzeichen ist Skorpion. Ein Nutzer schreibt: "Devin Booker wird das nicht mögen", während ein anderer kommentiert: "Ich frage mich, ob Devin versucht hat, Kendall zurückzugewinnen."

Der Reality-TV-Star und Benito, wie der Puertoricaner mit bürgerlichem Namen heißt, sollen jedenfalls eine gute Zeit miteinander haben. "Sie lassen die Dinge erst einmal langsam angehen und schauen, wohin es sich in Zukunft entwickelt", plauderte eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight vor wenigen Tagen aus. "Sie verstehen sich sehr gut und haben gemeinsame Freunde. Ihre Familie unterstützt die Beziehung. Alle sind glücklich, dass Kendall glücklich ist", betonte der Insider weiter.

Getty Images Rapper Bad Bunny, 2022

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Daniel Derro Regan Kendall Jenner im März 2023

