Bald auf Tour? Jonas Brothers spielen drei Geheimkonzerte

Die Jonas Brothers starten gerade wieder so richtig durch! 2019 brachten die drei Brüder ihr aktuellstes Album "Happiness Begins" raus, nachdem es jahrelang still um die Band gewesen war. Am 12. Mai veröffentlichen sie nun nach mehr als drei Jahren ihr sechstes Studioalbum. Extra dafür haben sie sich auch etwas ganz Besonderes ausgedacht: US-amerikanische Fans der Band dürfen sich auf drei geheime Auftritte freuen – teasern die Jonas Brothers damit auch eine Welttournee an?

"Aufgepasst, Los Angeles, Dallas-Fort Worth und Baltimore... Wir kommen für drei geheime Shows am 25., 26. und 28. April in die Stadt", teilen Nick (30), Joe (33) und Kevin (35) jetzt via Instagram mit. In den vergangenen Wochen verkündeten die drei immer wieder vereinzelte Konzerttermine, um ihr Album zu promoten. Eine richtige Tournee soll laut Medienberichten auch noch in diesem Jahr stattfinden. Die Band selbst kündigte bisher aber noch keine Tourtermine an.

Bevor sie selbst auf große Tour gehen, unterstützen die Jonas Brothers wohl erstmal lieber ihre Freunde auf der Bühne. Erst vor wenigen Tagen standen die drei Brüder mit Lewis Capaldi (26) auf der Bühne in New York. Von tosendem Applaus des Publikums begleitet, sangen sie mit dem Schotten ihre Hit-Ballade "Lovebug." Ganz begeistert von dem Überraschungsauftritt teilte der Musiker einen Clip der Show auf Twitter: "Der Bonus Bonus Jonas."

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas im November 2022

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im November 2021

Getty Images Lewis Capaldi im November 2022

