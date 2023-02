Fans rasten aus: Jonas Brothers bringen neues Album raus!

Musik-Fans aufgepasst! Die Jonas Brothers stürmten mit Hits wie "Sucker" schon so einige Male die Charts. Das bisher aktuellste Album der dreiköpfigen Band, die aus den Geschwistern Kevin (35), Joe (33) und Nick (30) besteht, ist die Platte "Happiness Begins" aus dem Jahr 2019. Nach fast dreieinhalb Jahren folgt nun die große Ankündigung der Brüder: Am 12. Mai bringen die Jonas Brothers ihr sechstes Studioalbum auf den Markt!

Wie Universal Music berichtet, werde die neue Platte simpel gehalten "The Album" heißen. Ein erster Song namens "Wings" wurde zudem bereits am vergangenen Freitag veröffentlicht und das Lied verfolge das klare Ziel, zum Tanzen anzuregen. In Bezug auf die Single heißt es vonseiten der Jonas Brothers: "Das Stück ist der perfekte Start in dieses neue Kapitel für uns." Produziert wurden der Song und allgemein das ganze Album von Jon Bellion, der sich selbst durch Hits wie "All Time Low" im Showgeschäft einen Namen machen konnte.

Auf Social Media freuen sich die Fans riesig über die Album-Ankündigung. Doch die Kommentare beziehen sich vermehrt auf das Cover der Platte und hierbei insbesondere auf die Positionierung der Jungs. Ein User meint: "Endlich steht mal Kevin in der Mitte" und ein anderer äußert: "Kevin wurde endlich gerecht behandelt!" Der älteste der drei Brüder sei in der Vergangenheit häufig neben Joe und Nick in den Hintergrund gedrängt worden, heißt es.

Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers während eines Auftritts im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers während ihrer "Hollywood Walk of Fame"-Inauguration

Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers auf der Bühne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de