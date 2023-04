Überraschung: Lewis Capaldi holt Jonas Brothers auf Bühne

Damit haben die Konzertbesucher wohl nicht gerechnet! Lewis Capaldi (26) steht derzeit für seine "Broken By Desire To Be Heavenly Sent"-Tournee auf den Bühnen der ganzen Welt. Auch in einigen deutschen Städten machte der Sänger schon halt. Bei seinem gestrigen Auftritt holte sich der Schotte prominente Unterstützung dazu – die Jonas Brothers sangen in New York einen Song mit Lewis!

Die Fans staunten nicht schlecht, als bei dem ausverkauften Gig in der Radio City Music Hall auf einmal Nick (30), Joe (33) und Kevin Jonas (35) gemeinsam mit dem 26-Jährigen auf der Bühne standen und ihre Hit-Ballade "Lovebug" trällerten. Lewis selbst scheint auch ganz happy gewesen zu sein "Der Bonus Bonus Jonas", schrieb er unter ein Video des Konzerts auf Twitter. Das Publikum feierte die Überraschung offenbar auch sehr: Unter tosendem Applaus beendeten die Gäste ihre Performance.

Der "Someone You Loved"-Interpret ist aktuell aber nicht nur auf Tournee – erst vor wenigen Tagen feierte seine Netflix-Dokumentation "How I'm Feeling Now" Premiere. Unter anderem sprach er in dem Film ganz offen über seine psychischen Probleme und Panikattacken, die auch seine Arbeit beeinflussen: "Die Zuckungen, die ich habe, werden schlimmer, wenn ich mich hinsetze, um Klavier zu spielen. [...] Und ich werde wirklich kurzatmig."

Getty Images Lewis Capaldi im Dezember 2022

Getty Images Die Jonas Brothers während eines Auftritts im Januar 2023

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

