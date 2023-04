Doppelmoral? Fans bashen Lola Weipperts Coachella-Kritik

Damit hat Lola Weippert (27) sich keinen Gefallen getan. Die Moderatorin besuchte vergangenes Wochenende das berühmte Coachella-Festival. Im Netz zieht sie dann ein kritisches Fazit. Sie scheint vor allem zu stören, dass die berühmten Besucher der Veranstaltung eher mit ihrer Selbstdarstellung beschäftigt seien als wirklich Spaß zu haben. Ihre Fans zeigen sich verwundert: Sie finden, dass Lola selbst nicht besser war.

Das wird in den Kommentaren unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram schnell deutlich. Für die User steckt in Lolas Kritik eine eindeutige Doppelmoral. "Sie selbst war doch der Inbegriff von Selbstdarstellung auf dem Festival", schreibt ein User und ein anderer meint: "Doppelmoral vom Feinsten. Sie lässt sich drei Kleider nach ihrem Design entwerfen, aber erzählt dann irgendwas..." Offensichtlich hat die 27-Jährige die Community mit ihrer Kritik nicht so erreicht, wie sie es eigentlich vorhatte. Einige Nutzer meinen, sie solle erst überlegen, ob sie selbst nicht genauso "Teil des Problems" sei, bevor sie solche Aussagen treffe.

Tatsächlich hatte Lola auf ihrem Instagram-Profil gleich mehrere Posts mit Eindrücken von dem Festival geteilt. Begleitet von offenbar professionellen Fotografen hatte sie ihre drei sehr aufwendigen und freizügigen Outfits präsentiert. An allen Tagen hatte sie sich für glitzernde Bikinis in unterschiedlichen Farben und mit jeder Menge Accessoires entschieden. Unter anderem hatte sie einen Umhang, silberfarbene Cowboystiefel und eine Sonnenkrone als Schmuck kombiniert.

