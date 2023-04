Lola Weippert klärt auf: So fake ist das Coachella-Festival!

Lola Weippert (27) ist wohl nicht der größte Fan vom Coachella-Festival! Die Temptation Island-Moderatorin ist nebenbei auch als Influencerin tätig – in diesem Rahmen war die Beauty auch auf dem luxuriösen Festival in Palm Springs und ließ sich Tag für Tag in aufwendigen Outfits ablichten, die sie sich sogar extra für diesen Anlass anfertigen ließ. Doch ironischerweise findet sie, dass genau das an dem Festival ziemlich störend ist – Lola kritisiert die Selbstdarstellung auf dem Coachella nun scharf!

Im Interview mit RTL beurteilt Lola die Wochenendveranstaltung äußert kritisch: "Es ist so viel Selbstdarstellung, dass man sich manchmal schon die Frage stellt – muss das sein?" Außerdem kritisiert sie, dass für die anwesenden Influencer oft der Spaß im Hintergrund steht, stattdessen würden sie sich eher darum sorgen, ob ein Glitzersteinchen verrutscht.

Nebenbei plaudert Lola auch noch aus, dass so ein Wochenende schon richtig ins Geld gehen kann. "Wenn sich alles summiert, dann bist du bei 10.000 bis 20.000 Euro. Und das ist schon Hardcore, wenn du überlegst – für ein witziges Wochenende auf dem Festival", meint die 27-Jährige.

Getty Images Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Getty Images Lola Weippert beim Deutschen Fernsehpreis 2022

