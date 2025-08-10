Spritze in Wirbelsäule: Lola Weippert liegt im Krankenhaus

Lola Weippert (29) hat ihre Fans mit einem erschütternden Beitrag auf Instagram aufhorchen lassen. Die Moderatorin meldete sich am Freitagabend aus dem Krankenhaus, wo sie mit einer Infusion im Arm und einer Maske im Gesicht zu sehen ist. Im Begleittext ihres Posts klärt sie die Situation auf: "Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 20 cm langer Spritze in der Wirbelsäule. Drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf." Dazu teilt sie auch ein Video, in dem sie sichtbar erschöpft einen Daumen in die Kamera hält und ihren Kopf schüttelt.

Offenbar war der Krankenhausaufenthalt nicht Teil ihrer Sommerpläne, denn der Social-Media-Star ergänzt in dem Beitrag: "Hatte mir meinen Sommerurlaub etwas anders vorgestellt." Genauere Details über die Hintergründe ihrer Behandlung und ihren Gesundheitszustand sind bisher nicht bekannt. In der Kommentarspalte wünschen ihr zahlreiche Fans gute Besserung und ermutigen die Ex-Temptation Island-Moderatorin, stark zu bleiben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lola ihren Fans mit beunruhigenden Gesundheitsupdates in Sorge versetzt. Im März gab die 29-Jährige bekannt, an Endometriose zu leiden. "Ich habe Endometriose, eine unsichtbare Krankheit und ein großer Schmerz, der sich hinter meinem Lächeln und den eingenommenen Schmerzmitteln verbirgt", berichtete sie auf Instagram. Des Weiteren wurde bei Lola ADHS diagnostiziert.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, August 2025

Getty Images Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin