Neu-Mama Alessia Herren hatte nur drei Stunden lang Wehen

Alessia Herren (21) musste sich in der letzten Phase ihrer Schwangerschaft nicht lange gedulden. Die Tochter von Willi Herren (✝45) ist am 16. April zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Can durfte sie eine Tochter, Anisa-Amalia, auf der Welt willkommen heißen. Bei der Geburt hatte es die Kleine offenbar ziemlich eilig: Alessia lag nicht lange in den Wehen.

Wie die 21-Jährige in der Sat.1-Sendung "Volles Haus" verriet, habe sie nur drei Stunden lang in den Wehen gelegen. "Das erste Kind und dann nur drei Stunden Wehen? Was manche Frauen für ein Riesen-Glück haben", staunte ein Zuschauer. Laut Apotheken Umschau seien bei der ersten Geburt durchschnittlich 13 Stunden üblich, bis das Kind auf der Welt ist.

Darüber hinaus verriet Alessia, was hinter dem Namen ihrer Tochter steckt. "Anisa heißt Prinzessin und Amalia heißt 'Die Tapfere', also starkes Mädchen", erklärte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin. Außerdem habe das Mädchen bei der Geburt ein Gewicht von 2,9 Kilogramm auf die Waage gebracht.

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Verlobten Can

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Sternchen

