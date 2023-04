Türkei will Kochbuchautor Attila Hildmann nicht ausliefern

Attila Hildmann (41) wird in nächster Zeit wohl nicht nach Deutschland kommen. Vor rund zwei Jahren machte der TV-Koch zahlreiche Negativschlagzeilen: Als Corona-Leugner und durch seine rechtswidrigen Handlungen wurden die Behörden auf ihn aufmerksam. Kurz darauf tauchte der Kochbuchautor ab und hält sich seitdem in der Türkei auf, was vorerst wohl auch so bleiben wird. Denn Attila soll nicht ausgeliefert werden!

Laut Spiegel wurde der Antrag der Berliner Staatsanwaltschaft abgelehnt. Trotz des internationalen Haftbefehls darf sich Attila aufgrund seiner türkischen Staatsbürgerschaft dort aufhalten. Der Sprecher vom Bundesamt der Justiz der Generalstaatsanwaltschaft betonte: "So lange er in der Türkei ist, kommen wir aber nicht an ihn ran."

Zwei enge Familienmitglieder haben ebenfalls gegen das Gesetz verstoßen. Wie Spiegel weiter berichtet, sollen Attilas Schwestern ihrem Bruder interne Informationen zugespielt und ihn so vor dem Haftbefehl gewarnt haben. Daher müssen sich die zwei Frauen wegen der Verletzung des Dienstgeheimnisses verantworten und eine Geldstrafe leisten.

Getty Images Attila Hildmann bei einer Demo in Berlin, Juni 2020

Getty Images Attila Hildmann in Berlin, Mai 2020

Getty Images Attila Hildmann bei Protesten in Berlin im Juni 2020

