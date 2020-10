Am Dienstagabend geht der Rätselspaß in eine neue Runde: Welche zehn Promis stecken jeweils unter einem der The Masked Singer-Kostüme? Das fragen sich nicht nur die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen, sondern auch das diesjährige Rateteam um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44). Um die Auswahl der potenziellen Teilnehmer etwas eingrenzen zu können, gab der Sender vorab bereits eine kleine Hilfestellung: Diese VIPs sind definitiv nicht dabei!

Im Rahmen einer ProSieben-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, konnten die Verantwortlichen bereits einige Stars von der Liste streichen. So antwortete ein Sprecher auf die Frage, ob Evelyn Burdecki (32) möglicherweise unter dem Kostüm der süßen Katze stecken könnte: "Auch dieses Mal wird Evelyn nicht dabei sein!" Und damit ist die quirlige Blondine nicht die einzige – kurz nach der Äußerung betonte Sonja: "Und Bastian Yotta auch nicht!" Hierbei handelt es sich bisher allerdings nur um eine Vermutung der Moderatorin, denn eine Bestätigung gab es vonseiten des Senders nicht.

Wer allerdings keinesfalls unter einem der Kostüme auftauchen wird, sind Attila Hildmann (39) und Michael Wendler (48). Letzterer sorgte erst vor wenigen Tagen für einen Eklat in den Medien: Nachdem der Schlagersänger nicht nur seinen Platz in der DSDS-Jury aufgab, sondern auch mit Verschwörungstheorien um sich warf, distanzierten sich sein Heimatsender RTL von ihm – so auch die "The Masked Singer"-Macher. Doch noch mehr: "Das gilt nicht nur für diese Show bei Prosieben", stellte ein Sprecher klar.

Evelyn Burdecki im Juni 2020

Bastian Yotta, 2020

Michael Wendler, Schlagersänger

