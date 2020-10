Wie viel wusste Attila Hildmann (39) von Michael Wendlers (48) drastischem Schritt, die DSDS-Jury zu verlassen? Am vergangenen Donnerstag ging der Schlagerstar mit schockierenden Nachrichten an die Öffentlichkeit: Er will mit der Castingshow nichts mehr zu tun haben. Der Grund sollen verschwörungstheoretische Annahmen sein. Womöglich war eine Person aber nicht so sehr von der Entscheidung des Musikers überrascht: Star-Koch Attila. Dieser kündigte im Vorfeld bereits an, dass er mit einem Promi im Gespräch sei, der "aussteigen" wolle!

Bei Pocher – gefährlich ehrlich fanden am vergangenen Donnerstagabend Oliver Pocher (42) und seine Ehefrau Amira (28) sowie Michaels Manager Markus Krampe zusammen. Ziemlich fassungslos versuchten sie, den Entschluss des "Egal"-Interpreten zu verarbeiten. Dabei machte Oli auf Attilas kryptische Nachricht aufmerksam, die der 39-Jährige in eine Telegram-Gruppe geschickt haben soll. "Habe gestern mit einem sehr bekannten TV-Star, der aussteigen will, gesprochen. Da wird heute was passieren!", habe er dort verlauten lassen.

Wusste Krampe, dass zwischen Attila und dem Wendler offenbar Kontakt besteht? Der Manager verneinte. "Als Michael meinte, er hat mit Attila Hildmann die ganze Nacht telefoniert, dachte ich: Jetzt ist es vorbei. Vorher war es nie ein Thema", erklärte er. An dem Ehemann von Laura (20) habe er in den letzten Wochen zudem einige Veränderungen festgestellt. Mit dem Sänger sei nicht mehr zu reden gewesen. "Er meinte: Du gehörst zu dem Kreis, der bald dran glauben muss, wenn du nicht auf meiner Seite bist", gab Krampe Michaels Worte wieder.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler in Palma im September 2018

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

ActionPress Markus Krampe und Michael Wendler bei "Lets Dance" im Februar 2020

