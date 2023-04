Heute hätte Queen Elizabeth ihren 97. Geburtstag gefeiert!

Ganz Großbritannien gedenkt heute der Queen (✝96)! Im September des vergangenen Jahres hatten traurige Nachrichten die ganze Welt erschüttert: Die britische Monarchin ist auf dem Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Doch trotz ihres Todes bleibt Queen Elizabeth II. bis heute unvergessen. Anlässlich ihres 97. Geburtstags erinnert nun ihre Familie mit einem rührenden Post an ihr bewegendes Leben – und auch die Fans der Monarchen feiern sie!

"Als Ihre Majestät im April 1926 geboren wurde, rechneten Prinzessin Elizabeth und ihre Familie nicht damit, dass sie eines Tages Königin werden würde", ist unter anderem in dem Beitrag auf Instagram zu lesen. Weiter wird von dem aufregenden Leben der Queen erzählt. So hatte sie im Alter von nur 25 Jahren den Thron bestiegen, nachdem ihr Vater überraschend im Februar 1952 verstorben war. Ganze 70 Jahre lang stand sie daraufhin im Dienst der Krone und feierte vergangenes Jahr, nur wenige Monate vor ihrem Tod, ihr Thronjubiläum im Rahmen eines spektakulären Events.

Im Laufe ihrer Regentschaft hinterließ Queen Elizabeth bei zahlreichen Menschen Eindruck. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren unter dem Posting der royalen Familie auf Instagam wider. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Eure Majestät. Sie werden sehr vermisst, aber Sie haben ein großartiges Erbe hinterlassen, das in die Geschichte eingeht!", schreibt ein User. "Ich schätze sie und halte sie für ein Vorbild an Anmut, Respekt und Ehre", kommentiert ein weiterer Fan der Monarchin.

Queen Elizabeth II., März 2006

Queen Elizabeth II., Juni 2022

Queen Elizabeth II., 2007

