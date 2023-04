König Charles pflanzt letzten Baum für Projekt der Königin

Eine weitere Hommage an Queen Elizabeth II. (✝96)! Ihr Sohn König Charles III. (74) beendete gerade seine ersten offiziellen Staatsbesuche als Staatsoberhaupt. Nun gehen seine Aufgaben in Großbritannien weiter. Charles und sein Sohn Prinz William (40) trafen sich in den Gärten des Sandringham House. Zu Ehren der Queen pflanzten Charles und William hier einen letzten Baum für das Umweltprojekt der verstorbenen Monarchin!

Über ihren Instagram-Account teilte die royale Familie das Ende des "Queen's Green Canopy"-Projektes mit. Das Bäume-pflanzen-Projekt entstand 2021 als Vorbereitung auf das Platinjubiläum der Königin 2022. Zum Ende der Pflanzsaison setzten Charles und William jetzt einen letzten Ahornbaum in der Nähe des Sandringham House in Norfolk. "Das Projekt hat gezeigt, wie einfache, praktische und positive Gesten Veränderungen herbeiführen können. Ich kann mir kein schöneres Tribut an Ihre Majestät und ihre 70 Jahre auf dem Thron vorstellen", erklärt der König.

Auch die Anhänger der royalen Familie sind begeistert von der Geste für die verstorbene Königin und berichten von den eigenen Aktionen: "So ein tolles Projekt! Der Eco-Club meiner Schule hat 90 Bäume dafür gepflanzt." Während der zweijährigen Projektdauer wurden rund drei Millionen Bäume in ganz Großbritannien gepflanzt. Auch bei seinem Staatsbesuch in Deutschland pflanzte Charles mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) hierfür einen Baum.

Queen Elizabeth II. und Prinz Charles

König Charles III. und Prinz William im Jahr 2000 im Highgrove Gardens

Prinz William im November 2021

