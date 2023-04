Ist Iris Klein etwa zu geizig für die Scheidung von Peter?

Hat sie einen Plan? Iris (55) und Peter Klein (56) waren 20 Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen. Als der Muskelmann jedoch seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) ins Dschungelcamp begleitet hatte, traf er im Hotel auf Yvonne Woelke (41). Daraufhin war die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ausgetickt und unterstellte den beiden eine Affäre. Außerdem stellte Iris klar, dass sie die Scheidung will – doch dafür scheint sie nicht selbst bezahlen zu wollen!

In der Bild-Show "Zuckerbrot & Peitsche" wird von einem Insider berichtet, dass Iris ganz am Anfang des Dramas die Scheidung eingereicht habe. "Bis sie mitbekommen hat, […] dass der, der die Scheidung einreicht, diese auch bezahlen muss", heißt es. "Also hat sie sie wieder zurückgezogen und wartet jetzt darauf, dass er die Scheidung einreicht", wird weiter spekuliert.

Allerdings folgt Iris bei Instagram auch einer Seite, die sich mit dem Stoppen von Scheidungen beschäftigt. "Spezialisiert auf alle Zaubersprüche, die einen Ex-Liebhaber zurückbringen", steht in der Profilbeschreibung. Außerdem wird versprochen: "Holen sie sich ihren Ex noch heute zurück." Möglicherweise will die Ludwigshafenerin ihre Ehe auch mithilfe von Magie retten.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren beiden Hunden, 2022

Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de