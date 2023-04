Sogar zehn von Llambi: "Let's Dance"-Julia auf Überholspur!

Julia Beautx (23) räumt ab! Die YouTuberin ist dieses Jahr bei Let's Dance dabei. In der ersten Show zeigte sie sich noch etwas ängstlich auf dem Parkett. Doch ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35) scheint ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Mittlerweile räumt sie Woche für Woche ab. Nun stand eine leidenschaftliche Samba für die Netz-Bekanntheit an, welche ihr Angst gemacht hatte. Doch Julia überzeugt die Zuschauer und auch die Jury!

Das Tanzpaar rockte die Performance zu dem Song "Bam Bam" von Camila Cabello (26) – und Jorge Gonzalez (55), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (58) konnte Julia total mitreißen. "Samba ist Leben, Samba ist Musik im Körper, Leidenschaft – und du hast uns das gezeigt", betonte Motsi total happy. Llambi schwärmte vor allem von Julias Entwicklung in der Show: "Man sieht jemanden, der sich komplett gewandelt hat. Du bist immer noch die liebe Julia. Aber du weißt, was du willst du, was du hier tust und du hast eine hervorragende Samba getanzt."

Von Llambi und auch Jorge gab es dann tatsächlich auch zehn Punkte – Motsi verteilte stolze neun. Die Fans auf Twitter zeigen sich ebenso begeistert. "Wie kann ein Mensch so eine heftige Ausstrahlung haben? Julia, du verdienst, das Ding zu gewinnen" oder "Julias Verbesserung seit der Kennenlernshow ist wahnsinnig, sie kann wirklich so stolz auf sich selbst sein", lauten nur zwei der zahlreichen Tweets.

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

