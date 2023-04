"Wundertyp": Julia verdankt Zsolt ihren "Let's Dance"-Erfolg

Hat sie alles ihm zu verdanken? Derzeit schwingt Julia Beautx (23) wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Dabei kämpft die YouTuberin gemeinsam mit dem Tanzprofi Zsolt Sándor Cseke (35) um den Titel "Dancing Star 2023". Dabei hatte es für die Blondine in der Kennenlernshow noch eher bescheiden ausgesehen. Dort war sie mit zehn Punkten – der niedrigsten Punktzahl abgespeist worden. Mittlerweile spielt die Influencerin jedoch ganz oben mit! Julia verrät nun Promiflash: Das steckt hinter ihrem "Let's Dance"-Erfolg!

"Das war alles Zsolt. Zu hundert Prozent war es mein Tanzpartner", erklärt sie im Promiflash-Interview. Sie selbst habe allerdings auch ihren Beitrag geleistet, denn die Schauspielerin sei selbst superehrgeizig. "Bei der Kennenlernshow ist alles schiefgegangen, was hätte schieflaufen können und ich wollte es mir selber beweisen, dass ich das lernen kann und seitdem gebe ich die ganze Zeit Vollgas", erklärt Julia. Gleichzeitig habe sie jedoch auch den "besten Tanzpartner" an ihrer Seite, der mehr aus ihr heraushole, als sie für möglich gehalten habe. "Ich bin immer so ein kleines Trampeltier gewesen und ich habe gedacht, dass ich überhaupt nicht tanzen kann. Ich dachte, vielleicht so vier, fünf Shows kriege ich irgendwie hin. Aber ja, der ist ein Wundertyp", schwärmt die Blondine weiter.

Mittlerweile hat es die YouTuberin schon in Show acht geschafft! Der Titel ist nun gar nicht mehr so weit entfernt – doch sieht sich Julia schon im Finale? "Nein, ich sehe mich von Runde zu Runde. Man weiß nie, was passiert, ich habe keine Ahnung. Ich freue mich über jede Runde, die ich weiter dabei sein darf. Ich hoffe, nächste Woche wird es auch gut laufen und das ist jetzt erst mal mein einziges Ziel", erklärt die 23-Jährige zudem gegenüber Promiflash.

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de