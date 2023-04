Hat Serkan Yavuz fremdgeflirtet? So reagieren die Fans!

Serkan Yavuz (30) sorgt für wilde Schlagzeilen! Der Bachelor in Paradise-Star ist eigentlich glücklich vergeben. Mit seiner Partnerin Samira Klampfl (29) hat der Regensburger eine kleine Tochter. Umso überraschender sind die Fotos, die Promiflash am Freitag erhielt. Darauf ist der TV-Kandidat mit einer fremden Frau zu sehen. Und die Leser sind nach den eindeutigen Aufnahmen sicher: Serkan hat sich einen Fremdflirt genehmigt!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage ist sich die Mehrheit der Teilnehmer einig: Mehr als 65 Prozent der User (1.639 Votes von 2.500 insgesamt) stimmten ab, dass die Fotos ganz nach einem heißen Party-Flirt aussehen. Nur gut 35 Prozent hingegen konnten sich nicht vorstellen, dass der Papa einer Tochter seine Liebste Samira so hintergehen würde. Die Stimmen im Netz sind dagegen unschlüssig. "Niemals. Der hat so eine heiße Frau zu Hause und die passen soooo gut zusammen!", verteidigte ein Promiflash-Leser Serkan auf Instagram.

Und Serkan selbst? Der meldete sich ebenfalls schon zu Wort und erklärte die Situation. "Entspannt euch, Leute. [Das] war eine Unterhaltung gestern im Club, wo es laut ist, das Foto sieht dramatischer aus, als es ist!", schrieb er auf Social Media.

Promiflash Serkan Yavuz mit einer fremden Frau

Privat Serkan Yavuz mit einer fremden Frau

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

