Angeblicher Flirt im Club: Serkan Yavuz bezieht Stellung!

Hat er fremdgeflirtet oder nicht? Serkan Yavuz (30) ist mit seiner Partnerin Samira Klampfl (29) eigentlich total glücklich: Die beiden Reality-TV-Stars sind seit ihrer gemeinsamen Bachelor in Paradise-Teilnahme ein Paar und vor fast einem Jahr sogar Eltern einer kleinen Tochter geworden. Nun wurde der Kampf der Realitystars-Kandidat aber mit einer anderen Frau im Club gesichtet – die beiden sahen ziemlich vertraut aus. Nun äußert sich auch Serkan zu den Fremdgeh-Gerüchten!

In seiner Instagram-Story reagierte Serkan auf die Spekulationen und stellte klar, dass mit der fremden Frau auf der Veranstaltung nichts gelaufen ist. "Entspannt euch, Leute. [Das] war eine Unterhaltung gestern im Club, wo es laut ist, das Foto sieht dramatischer aus, als es ist", beteuerte der 30-Jährige seine Unschuld.

Eine Promiflash-Insiderin hatte den Influencer mit der Unbekannten in einem Regensburger Club gesichtet, dort habe er die Frau auch auf die Wange geküsst. "Ich habe seinen Kollegen gefragt, was Samira wohl dazu sagen würde und er meinte: 'Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß'", berichtete sie.

Privat Serkan Yavuz mit einer fremden Frau

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

