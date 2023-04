HealthyMandy hatte direkt alle Schwangerschaftssymptome!

HealthyMandy spürt ihre Schwangerschaft immer mehr! Vor wenigen Stunden machte die Influencerin öffentlich, dass sie und ihr Mann FitnessOskar nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes Rios wieder Nachwuchs erwarten. Die beiden hatten vor ein paar Wochen eine Kinderwunschklinik besucht, wo ein Embryotransfer durchgeführt worden war. Dass dieser geglückt ist und zu einer Schwangerschaft geführt hat, macht das Paar überglücklich. Mandy hat inzwischen auch alle typischen Symptome.

"Es ist so krass", staunte die Fitness-Fanatikerin in ihrer Instagram-Story. Nachdem sie von der Schwangerschaft erfahren hat, realisiere sie die Anzeichen umso mehr. "Seit drei Tagen habe ich extreme Hitzewallungen. Mir ist so heiß und ich bin auch sehr müde seit fünf Tagen ungefähr und seit heute ist mir auch irgendwie voll schlecht", zählte sie auf. Außerdem sei sie ziemlich geruchsempfindlich. Von dem Parfüm, das sie einen Tag zuvor aufgetragen hatte, habe sie Kopfschmerzen bekommen.

Nach dem Embryotransfer musste Mandy zehn Tage warten, ehe eine Schwangerschaft hätte nachgewiesen werden können. Danach verriet sie: "Habe den Arzt gefragt, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass es klappt und er meinte 'So hoch!'" Der Test hat nun angezeigt, dass sie seit ein bis zwei Wochen schwanger ist.

HealthyMandy und FitnessOskar, Webstars

HealthyMandy, Influencerin

HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

