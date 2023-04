Laura Anderson betont ihren Babybauch im gelben Badeanzug

Laura Anderson versorgt ihre Fans mit neuen Urlaubsschnappschüssen – samt Babybauch! Im Februar gab die ehemalige britische Love Island-Teilnehmerin bekannt, dass sie gemeinsam mit Gary Lucy (41) ein Kind erwartet. Nur einen Tag später machte sie allerdings die Trennung öffentlich. Doch Laura scheint sich gut von dieser schweren Zeit zu erholen. Anfang des Monats war sie zum Beispiel auf den Malediven, wo sie tolle Bilder ihres Babybauchs teilte. Nun setzte sie ihre kleine Wölbung in Dubai in Szene.

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin eine Reihe von Bildern, auf denen zu sehen ist, wie sie am Hotelpool mit Blick auf die Skyline posiert. Laura trägt einen gelb-orangen Badeanzug, der ihren kleinen Babybauch besonders gut betont. Auf einem Foto streicht die TV-Persönlichkeit liebevoll darüber und hat ein leichtes Lächeln im Gesicht.

Dass ihr Bauch inzwischen deutlicher gewölbt ist, hat Laura aber offenbar erst einen Tag später realisiert. In ihrer Story teilte sie ein Video, in dem sie ihre Körpermitte im Spiegel filmt. "Heute fühlt sich [der Bauch] echt gewaltig an. Er ist wirklich groß, oder?", fragte sie ihre Follower.

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, "Love Island"-UK-Star

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson im April 2023 in Dubai

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, britischer Reality-TV-Star

