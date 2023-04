Urlaubs-Content: Laura Anderson präsentiert ihre Babykugel

Laura Anderson präsentiert stolz ihre Babykugel! Die einstige Love Island-UK-Teilnehmerin und Gary Lucy (41) verkündeten im vergangenen Februar, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Doch nach den freudigen Baby-News folgte die herbe Ernüchterung: Laura und Gary gaben ihre Trennung bekannt. Trotz des Liebes-Aus genießt die blonde Schönheit ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Das bewies sie jetzt auch ihren Fans im Netz: Im Bikini zeigte Laura ihren kleinen Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die TV-Bekanntheit eine sonnige Bilderreihe: Auf den Schnappschüssen genießt Laura im Bikini ein üppiges Frühstück am Rand eines Infinity-Pools – ihre wachsende Körpermitte ist dabei im Fokus. Laut ihrer Caption scheint Laura nun aber wieder in der Heimat zu sein: "Heute sitze ich wieder mit Frostbeulen auf dem Sofa!" Die Fans reagieren begeistert in den Kommentaren: "Ich liebe diese Schwangerschaft und den glücklichen Urlaubs-Content! Du siehst so gut aus, Laura!"

Obwohl viele ihrer Fans unter dem Post positiv auf die Schnappschüsse reagierten, wird Laura auch häufig mit Hate-Nachrichten konfrontiert. Die Beauty lässt das aber nicht auf sich sitzen: "An die Leute, die eine seltsame, negative Konnotation mit Frauen haben, die ihren Bauch streicheln: Ich werde in den nächsten fünf Monaten einen Menschen in mir heranwachsen lassen und wahrscheinlich nicht wissen, wohin ich meine Hände stecken soll."

