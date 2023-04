Mit diesem Boy knutscht "Make Love, Fake Love"-Luisa rum!

Ist Luisa Früh etwa wieder verliebt? Mit ihrem damaligen Partner Max Bornmann hatte die Blondine am Format Make Love, Fake Love teilgenommen. In dieser Realityshow suchte Yeliz Koc (29) unter vergebenen Männern und Singles die wahre Liebe und musste erkennen, wer es ernst meinte und wer nicht. Die Beziehung von Luisa und Max zerbrach, da Letzterer für den Gewinn der Bachelor-Bekanntheit sehr nah kam. Nun küsst die Influencerin einen anderen Boy sehr innig!

Die 21-Jährige und Lukas Küchen teilen beide in ihren Instagram-Storys zahlreiche Fotos und Videos, auf welchen sie sehr innig und verliebt wirken. Der Jungunternehmer wurde zwar als "Mr. Gay Germany" gekürt, doch identifiziert sich als pansexuell. Pansexualität bedeutet eine Anziehung zu anderen unabhängig deren Geschlechts zu empfinden. Ob der Kölner sich nun also wirklich in die Beauty verguckt hat oder es sich nur um einen freundschaftlichen Kuss handelt, lassen die beiden noch offen.

Zuletzt wurde spekuliert, ob die Netz-Bekanntheit nicht sogar wieder mit ihrem Verflossenen anbandelt. Zumindest war Luisa ihrem ehemaligen Partner Max wieder auf Instagram gefolgt. Bisher haben sich die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen allerdings nicht dazu geäußert.

Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen, Unternehmer

Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen und Luisa Früh, April 2023

Facebook / Max Bornmann Max und Luisa, "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

