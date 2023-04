Liebes-Comeback? Max Bornmann und Luisa folgen sich wieder!

Gibt es bei Max Bornmann und Luisa etwa ein Liebes-Comeback? In diesem Jahr lief zum ersten Mal die Dating-Show Make Love, Fake Love. Yeliz Koc (29) sollte hier zwischen zahlreichen Männern ihre große Liebe finden – doch einige von ihnen waren nicht Single, so auch Max. Dennoch ließ er bei Yeliz nichts anbrennen. Seine Freundin Luisa musste das mit anschauen und zog wenige Monate nach der Show ihre Konsequenzen daraus: Sie trennte sich von dem Hottie. Doch nähern sich Luisa und Max etwa wieder an?

Die Trennung brachte ebenfalls mit sich, dass Luisa ihrem Ex-Freund auf Instagram entfolgte – offenbar um einen harten Schlussstrich zu ziehen. Doch haben sich die beiden in den vergangenen Wochen etwa wieder versöhnt? Immerhin hat sich die Beauty wohl dazu entschieden, ihrem ehemaligen Partner doch wieder zu folgen. Bändeln die beiden etwa wieder miteinander an oder gibt es doch andere Gründe dafür? Bisher haben sich die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen nicht dazu geäußert.

Ein optimaler Anlass, um ein mögliches Liebes-Comeback zu feiern, wäre wohl Luisas Geburtstag gewesen. Am Freitag wurde sie 22 Jahre alt und teilte hierzu eine Bildreihe im Netz. Doch auch auf den Schnappschüssen gab es keine Spur von Max. Auf dem Account des 25-Jährigen ist es seit dem Beef zwischen Yeliz und Jannik Kontalis generell sehr ruhig.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Instagram / frluuisa "Make Love, Fake Love"-Luisa im März 2023

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im Juni 2021

