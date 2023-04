Nach ihrem "Little Mix"-Exit: So fühlt sich nun Jesy Nelson

Wie geht es Jesy Nelson (31) nach ihrem Ausstieg? Als Mitglied der Band Little Mix gewann die Sängerin 2011 die englische Version von X Factor. Nach ihrem Sieg legten die vier Frauen eine steile Karriere hin und wurden sehr erfolgreich. Doch 2020 war für die Musikerin Schluss und sie verließ die Girl-Group. Jetzt lässt Jesy die Zeit nach dem Exit Revue passieren.

In der Talkshow "This Morning" sprach die 31-Jährige offen über ihre Gefühle und verriet: "Vor der Kamera zu stehen, war in der Band eine ständige Achterbahnfahrt. Man hat nicht die Zeit, durchzuatmen und zu wissen, wie man sich fühlen sollte." Als Solokünstlerin habe Jesy daher "ein echtes Gefühl der Unabhängigkeit" verspürt. "Es gibt so viele Dinge, über die ich [vorher] nicht sprechen konnte. Man muss mit den Schreibern über seine Erfahrungen sprechen, um Musik machen zu können", fügte sie hinzu.

Gegenüber The Sun hatte die "Power"-Interpretin ihre Beweggründe verraten. "Die Probleme mit meiner mentalen Gesundheit hatte ich schon damals. Ich hatte Probleme mit meinem Körperbild und wurde oft beschimpft. [...] Am Ende konnte ich dann das Gute nicht mehr genießen", erklärte Jesy.

Getty Images Little Mix-Mitglieder Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Jesy Nelson

Getty Images Jesy Nelson bei den Best Factual Entertainment Awards, Januar 2020

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

