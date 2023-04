Schäfer Heinrich will Pleite mit Ballermann-Acts entgehen

Schäfer Heinrich (56) hat einen Rettungsplan! Der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat bangt seit Jahren um seinen Hof. Durch die hohe Inflation ist die Lage aktuell besonders brenzlig. Die Futtermittel für seine Schafe, Sprit und Strom sind teurer geworden – Heinrich macht deswegen keinen Gewinn mehr, sondern nimmt Verluste in Kauf. Obendrein musste der nebenberufliche Partysänger im Zuge der Pandemie auf Auftritte und somit weitere Einnahmen verzichten. Jetzt sollen sie ihn aber vor der Pleite bewahren!

"Ohne die Auftritte wäre es ganz schlecht", erzählte Heinrich im Interview mit RTL. Er hoffe, jetzt häufiger auf der Bühne stehen zu können und so mehr Aufmerksamkeit zu erlangen: "Deswegen wünsche ich mir noch mal Reality-Formate, Fernsehsendungen und so, dass ich da teilnehmen kann, dass mich die Leute sehen und dass ich wieder im Geschehen bin." Einen kleinen Erfolg konnte er diesbezüglich schon verbuchen: Bei einem Gang am mallorquinischen Strand entlang wurde der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer mehrfach erkannt. "Da bekomme ich Gänsehaut. Da kommen mir die Tränen", freute er sich.

Die Schafe verkaufen – das kommt für Heinrich nicht infrage. "Das geht nicht. Das ist mein Leben. Ich habe das aufgebaut. Was soll ich denn dann machen ohne Schafe?", stellte der "Haus am Hühnerfrikasee"-Interpret klar. Die Tiere begleiten ihn seit seiner Kindheit.

Anzeige

ActionPress Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Kultkandidat

Anzeige

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im August 2022

Anzeige

ActionPress Schäfer Heinrich im November 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de