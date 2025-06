Daniela, Zoe oder Magdalena: Wer soll GNTM 2025 gewinnen?

Heute Abend wird es spannend bei Germany's Next Topmodel – das Finale der beliebten Castingshow steht an und Heidi Klum (52) wird gleich zwei Sieger küren: einen Mann und eine Frau. Bei den weiblichen Finalistinnen kämpfen Magdalena Milic, Zoe Rötzel und Daniela Djokic um den Titel. Alle drei haben in der Staffel starke Leistungen gezeigt und sowohl auf dem Laufsteg als auch bei Fotoshootings geglänzt. Doch nur eine kann siegen und sich damit nicht nur einen Modelvertrag, eine Werbekampagne für L'Oréal Paris und 100.000 Euro Preisgeld sichern, sondern kommt auch auf das Cover der Harper's Bazaar Germany.

Während Daniela besonders zu Beginn der Staffel glänzen konnte und drei Jobs, unter anderem für die Sports Illustrated und das InStyle-Magazin, ergatterte, lief es für sie zuletzt etwas ruhiger. Magdalena hingegen beeindruckte mit einem einzelnen, aber sehr prestigeträchtigen Erfolg: Sie wurde mit ihrem neuen Bob-Haarschnitt das Gesicht der neuen Calzedonia-Kampagne und ist seither auf Plakaten und in Schaufenstern im ganzen Land zu sehen. Zoe konnte zu Beginn einen Job für die Elle sichern, zeigte aber später vor allem auf dem Laufsteg ihre Stärke.

Alle drei Finalistinnen sind dankbar für ihre Zeit in der Show und wie weit sie gekommen sind. In einer Pressekonferenz betonte Zoe gegenüber Promiflash: "GNTM ist das Beste, was ich für mich, für meine persönliche Reise hätte machen können." Sie sei stärker und reifer geworden. Auch für Magdalena sei die Castingshow wertvoll gewesen. "Es war im Nachhinein viel schöner, als ich es mir gedacht habe", machte sie deutlich. Die Zeit war für alle herausfordernd, prägend und aufregend – doch wer wird sich heute Abend den Sieg schnappen: Dani, Zoe oder Magda? Stimmt unten ab!

ProSieben/Max Montgomery Moritz, Jannik, Pierre, Zoe, Magdalena und Daniela bei GNTM 2025

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Zoe beim Cover-Shooting der Harper's Bazaar, 2025

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Daniela beim Cover-Shooting für die Harper's Bazaar, 2025

ProSieben/Max Montgomery Magdalena Milic beim Shooting für die Harper's Bazaar bei GNTM 2025

