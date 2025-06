Katy Perry und Orlandos Beziehung steht wohl "auf der Kippe"

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48), die seit neun Jahren ein Paar sind und sich 2019 verlobten, stehen Berichten zufolge vor dem Ende ihrer Beziehung. Ein enger Freund des Paares erklärte kürzlich gegenüber Mail Online, dass ihre Partnerschaft "auf der Kippe" stehe und es "nicht vielversprechend" aussehe. Spekulationen kamen auf, als Katy ohne ihren charakteristischen Verlobungsring gesichtet wurde. Außerdem wird Orlando laut Mirror die bevorstehende Hochzeit seines Freundes Jeff Bezos (61) in Venedig alleine besuchen – obwohl ursprünglich ein gemeinsamer Auftritt geplant war.

Während Katy aktuell mit ihrer "The Lifetimes Tour" durch Australien reist, hat sie ihre Tochter Daisy Dove mit dabei. Augenzeugen berichten, dass sich ihre Stimmung gelegentlich auch auf der Bühne widerspiegelt: Bei einem Auftritt in Sydney nahm sie kürzlich einen Schokoladenkeks von einem Fan entgegen und scherzte: "Dieses Lied handelt von einer Trennung, und dieser Tim Tam hat mich gerettet." Tatsächlich performte sie dabei ihren Song "I'm Still Breathing", der auf eine schmerzhafte Phase in ihrer Vergangenheit anspielt. Insider vermuten laut New York Post, dass eine offizielle Trennungsbekanntgabe nach Ende der Tour erfolgen könnte.

Die Beziehung der beiden Stars verlief nicht immer reibungslos. In der Vergangenheit sprachen sowohl Katy als auch Orlando offen über die Herausforderungen ihrer Partnerschaft, die von Paartherapie und spiritueller Suche begleitet wurde. Während Orlando Katys Sensibilität und ihr Streben nach emotionaler Weiterentwicklung lobte, räumte er zugleich ein, dass ihre unterschiedlichen beruflichen Welten oft eine Belastung darstellten. Für Katy ist es nicht die erste schwierige Phase: Ihre Ehe mit Russell Brand (50) endete 2012 abrupt per SMS. Dennoch schien die Beziehung zu Orlando lange Zeit von vielen Gemeinsamkeiten und gemeinsamen Zielen geprägt zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Katy Perry und ihr Partner, Schauspieler Orlando Bloom