Cathy Hummels und Evelyn Burdecki suchen "geile Männer"

Evelyn Burdecki (34) und Cathy Hummels (35) sind auf der Jagd! 2022 ließen sich Mats Hummels (34) und die Influencerin scheiden. Seit der Trennung geht die Mutter des kleinen Ludwig als Single durchs Leben. Auch ihre Busenfreundin Evelyn Burdecki hat keinen Mann an ihrer Seite. Zuletzt wurde die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnern mit Stefan Mross (47) in Verbindung gebracht. Jetzt verbrachten Evelyn und Cathy einen feuchtfröhlichen Abend miteinander und machten deutlich: Sie geiern nach Männern!

"Wisst ihr was? Single, Single", meinte Cathy in einem Instagram-Video und zeigte dabei auf Evelyn und sich. Die zwei Ladys kündigten an, mal gemeinsam auf Männerfang zu gehen. "Nur die geilen Männer, okay?", stellte die Ex von Mats Hummels dabei klar. Die Männerwelt muss sich wohl wirklich vor ihnen in Acht nehmen, die beiden seien nämlich "double trouble".

Doch wie läuft bei Evelyn und Cathy die Suche nach einem Mann? Während Evelyn in der Show Topf sucht Burdecki vergeblich nach einem Partner suchte, meldete sich Cathy bei einer Datingplattform an. Im Dezember 2022 schien es jedoch noch nicht so richtig gut zu laufen. "Ein Date hatte ich noch nicht, auch wenn ich viele Anfragen bekomme. Diese Form, jemanden kennenzulernen, ist schwierig für mich, ich bin da wohl doch eher oldschool", erklärte die Mutter im Gespräch mit Bild.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de