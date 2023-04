Das nimmt Johannes Oerding aus "Sing meinen Song" mit!

Die Zeit bei Sing meinen Song war für Johannes Oerding (41) wohl besonders wertvoll! In wenigen Tagen ist es wieder so weit – die neue Staffel von der erfolgreichen Sendung flimmert über die Bildschirme! Dafür reisen dieses Mal unter anderem Nico Santos (30), Rapper Montez (29) und Stefanie Kloß (38) nach Südafrika, um gegenseitig ihre Songs zu performen. Zum dritten Mal wird der "An Guten Tagen"-Interpret durch die Abende führen. Aus seiner Zeit bei "Sing meinen Song" nimmt Johannes so einiges mit, wie er Promiflash verrät!

"Das Allerwichtigste waren tatsächlich viele, viele neue Freundschaften und auch gar nicht so oberflächliche Freundschaften. Sondern da sind wirklich Verbindungen entstanden, die viele Jahre halten und sich einfach fortgesetzt haben nach dieser Zeit", schwärmt der Sänger gegenüber Promiflash. Ohne die Sendung hätte er diese vermutlich nicht geschlossen. "Man hat ja ein riesiges Netzwerk, einfach so viele Künstler und deren Familien und das finde ich total geil, weil ich einfach egal in welcher Stadt sagen kann: ‘Lass was zusammen machen oder kannst du mir mal helfen’", führt Johannes weiter aus.

Aber auch Nico nehme einiges aus seiner Zeit bei "Sing meinen Song" mit. "Was ich gelernt habe, ist, dass ganz viele kleine Dinge etwas ganz Großes machen. Die Hauptsache ist auch, dass man glücklich ist, dann macht man auch andere mit der Musik glücklich", erklärte der Singer-Songwriter in einem vorigen Interview.

Getty Images Johannes Oerding bei dem Bunte New Faces Award Music 2022

Getty Images Johannes Oerding im Mai 2022

Getty Images Johannes Oerding, Sänger

