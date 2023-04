Das nimmt Nico Santos aus seiner "Sing meinen Song"-Zeit mit

Nico Santos (30) nimmt so einiges aus seiner Zeit bei Sing meinen Song mit! In wenigen Wochen ist es wieder so weit – die neue Staffel von der erfolgreichen Sendung flimmert über die Bildschirme! Dafür reisen dieses Mal neben Nico unter anderem auch Rapper Montez (29) und Stefanie Kloß (38) nach Südafrika, um gegenseitig ihre Songs zu performen. Nicht selten ist dieses Erlebnis für die Teilnehmer ganz schön emotional. Während seiner Zeit bei "Sing meinen Song" hat Nico so einiges gelernt, wie er Promiflash verrät!

"Von den Künstlern habe ich gelernt, die verschiedenen Arten von Musik zu fühlen und auch so zu denken. Am Ende sind wir alle glücklich mit den Interpretationen, obwohl wir so verschieden sind", berichtet der Musiker im Promiflash-Interview. Demnach gebe es kein "Richtig und kein Falsch", sondern bloß verschiedene Arten mit den Songs umzugehen. "Was ich gelernt habe, ist, dass ganz viele kleine Dinge etwas ganz Großes machen. Die Hauptsache ist auch, dass man glücklich ist, dann macht man auch andere mit der Musik glücklich", verrät Nico außerdem.

Wie Vox bereits zuvor in einer Pressemitteilung bestätigte, wird Johannes Oerding (41) zum dritten Mal als Gastgeber durch die Abende führen. Neben Nico und Stefanie werden aber auch Lea (30) und Clueso (43) sich erneut der Herausforderung "Sing meinen Song" stellen. Für frischen Wind sorgen dagegen Montez und Newcomerin Alli Neumann.

Getty Images Nico Santos, Sänger

Getty Images Nico Santos im September 2021

Instagram / singmeinensong.vox Der "Sing meinen Song"-Cast der zehnten Staffel

