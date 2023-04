Etwa für Camila? Shawn Mendes beim Kauf von Blumen gesichtet

Ob Shawn Mendes (24) damit wohl jemand Bestimmtes überraschen möchte? Erst im November des vergangenen Jahres hatte der Sänger bekannt gegeben, dass seine Beziehung zu Camila Cabello (26) in die Brüche gegangen ist. Vor wenigen Tagen dann die große Überraschung: Die beiden Musiker wurden knutschend auf dem Coachella abgelichtet. Nur wenige Tage später hat man die beiden sogar händchenhaltend bei einem Spaziergang gesehen. Jetzt wurde Shawn beim Kauf eines Blumenstraußes entdeckt – etwa für Camila?

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der 24-Jährige am Freitag nach einem Einkauf in seinen Wagen steigt. Neben Feuerholz und Tüten voller Lebensmittel packte der "Treat You Better"-Interpret auch einen Blumenstrauß in sein Auto. Zeitgleich lichteten Paparazzi Camila auf dem Weg zum Haus des gebürtigen Kanadiers ab. Es scheint als habe der Sänger die Blumen also für die 26-Jährige gekauft.

Doch trotz öffentlicher Turteleien und Dates sollen die beiden nicht wieder zusammen sein. Das hatte zumindest eine Quelle gegenüber Page Six geäußert. "Shawn und Camila sind nach wie vor Freunde mit viel Liebe und Geschichte zwischen ihnen, aber sie sind nicht wieder zusammen", hatte der Insider klargestellt.

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes auf einem Event

Getty Images Camila Cabello, Dezember 2022

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, 2016

