"In Arbeit": Ana Ivanovic präsentiert ihre runde Babykugel!

Lange wird es wohl nicht mehr dauern! Ana Ivanovic (35) hatte ihrem Liebsten Bastian Schweinsteiger (38) in einer romantischen Zeremonie in Venedig 2016 das Jawort gegeben. Zwei Jahre später brachte die einstige Tennisspielerin den ersten gemeinsamen Sohn Luka auf die Welt – und bereits 2019 folgte sein Brüderchen Leon. Im Februar verkündete das Paar dann, dass es erneut Nachwuchs erwartet. Nun zeigt Ana, wie groß ihr Babybauch schon ist!

Auf Instagram teilt die werdende Mama ein süßes Bild. Ana posiert in einem schwarzen engen Kleid mit Beinschlitz, welches ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt. Die 35-Jährige dreht sich außerdem zur Seite, legt ihre Hände liebevoll um ihre Körpermitte und lächelt glücklich in die Kamera. Die Ex-Sportlerin schreibt zu dem Bild: "In Arbeit...", dazu ergänzt sie einen Baby-Emoji.

Die Beauty ist eine echte Jungsmama. Zuletzt verriet sie, ob sie sich jetzt ein Mädchen wünscht. "Das Wichtigste ist, dass es gesund ist, egal welches Geschlecht", erklärte Ana im Bunte-Interview. Nach zwei Söhnen würde eine Tochter aber eine Abwechslung sein: "Ich bin mein ganzes Leben superaktiv und weiß, wie ich die Jungs beschäftigt bekomme. Daher wäre ein Mädchen eine Umstellung", plauderte sie aus.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Februar 2023

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic im April 2023

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Januar 2023

