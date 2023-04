Kelly Clarksons Tochter (8) wird wegen Legasthenie gemobbt!

Kelly Clarkson (40) muss ihrer Tochter beistehen. Die Musikerin war 2022 durch ihren Sieg bei American Idol berühmt geworden. In den Jahren darauf baute sich die US-Amerikanerin nicht nur eine Karriere als Sängerin auf, sondern gründete auch eine Familie. Mit ihrem heutigen Ex-Mann Brandon Blackstock (46) hat die Blondine zwei Kinder. Das Ältere der beiden ist River Rose (8). In der Schule muss River sich mit fiesem Mobbing rumschlagen!

Das verriet Kelly nun in ihrer eigenen "The Kelly Clarkson Show" ihrem Gast Henry Winkler (77): "Sie ist Legasthenikerin. Und ich habe meiner Tochter erzählt, dass auch sie Legastheniker sind und über 40 Bücher geschrieben haben!" Die "Stronger"-Interpretin ergänzte, wie schwer es River mit ihrer Lese-Rechtschreib-Schwäche in der Schule habe und dass sie sogar gemobbt werde. Ihr Gesprächspartner erklärte daraufhin an die Kleine gerichtet: "River! Wie du lernst, hat nichts damit zu tun, wie brillant du bist!"

Neben den Attacken in der Schule muss River derzeit noch weitere Strapazen durchmachen. Denn die Scheidung ihrer Eltern soll die Schülerin sehr belasten. Im "Angie Martinez IRL Podcast" hatte Kelly vor einigen Monaten erklärt, ganz offen mit ihren Kindern über die Trennung zu sprechen. "Weißt du, ich bin einfach wirklich traurig. Ich wünschte, Mommy und Daddy wären im selben Haus", hatte sie ihre Tochter dort zitiert.

Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards 2018

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren beiden Kindern, September 2022

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, Januar 2018

