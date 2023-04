Paul Janke schwärmt von diesjähriger "Let's Dance"-Staffel

Das kann wohl selbst Paul Janke (41) nicht fassen. Derzeit kämpfen noch sechs Promis mit ihren Profis bei Let's Dance um den Titel "Dancing Star 2023". Selten war das Niveau der Stars so hoch wie in diesem Jahr. Ex-Bachelor Paul nahm 2013 selbst an der beliebten Tanzsendung teil. Diese Staffel scheint ihn so begeistert zu haben, dass er sich mit eigenen Augen von dem Talent der Kandidaten vergewissern wollte. Er besuchte also vergangenen Freitag das Studio – dort kommt Paul aus dem Schwärmen über die aktuelle Staffel gar nicht mehr heraus.

"Woher können die denn alle tanzen? Haben die nie etwas anderes gemacht?", fragt der 41-Jährige sich völlig verblüfft im Interview mit RTL. Der Studiobesuch scheint sich für Paul aber mächtig gelohnt zu haben. "Ich bin echt begeistert!", schwärmt der TV-Star ungehalten weiter über das hohe Niveau der Promis.

Völlig verblüfft von seiner eigenen Leistung ist auch Kandidat Knossi (36) – der Streamer heimste vor zwei Wochen neun Punkte von dem strengen Joachim Llambi (58) ein! Tatsächlich habe er zunächst an einen Scherz geglaubt. "Ich dachte, das ist die Sechs… dann hab ich gemerkt: Der dreht sie aber nicht um", erklärte der Entertainer völlig baff im Anschluss der Sendung.

Instagram / jankepaul Paul Janke im September 2022

Getty Images Ekaterina Leonova und Paul Janke bei "Let's Dance" 2013

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" 2023

