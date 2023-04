Erste Bilder vom Set: Hier dreht Alec Baldwin für "Rust"!

Das Gerichtsverfahren gegen Alec Baldwin (65) wurde vorerst auf Eis gelegt. Der Schauspieler sorgte vor knapp anderthalb Jahren auf der ganzen Welt für Schlagzeilen: Bei den Dreharbeiten zu "Rust" schoss der "Pearl Harbour"-Star versehentlich mit einer geladenen Waffe auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Dieser Vorfall endete tödlich für sie. Seitdem wird in der Filmindustrie mehr auf die Garantie von Sicherheitsvorkehrungen geachtet. Nun tauchten Bilder auf, wie Alec wieder am Set von "Rust" dreht!

Der Film spielt im Jahr 1880 im wilden Westen, weswegen auf den Aufnahmen der Dreharbeiten eine dementsprechende Kulisse zu sehen ist. Alec nahm seine Rolle als Harland Rust wieder auf und ist damit wieder im Besitz eines Gewehres. Auf den Schnappschüssen vom Set sieht man den Hollywoodstar, wie er seine Waffe einem Castmitglied überreicht. Außerdem reitet der Filmdarsteller durch die Prärie-Kulisse.

Halynas Familie ist nicht gerade glücklich über die Wiederaufnahme der Dreharbeiten mit Alec in der Hauptrolle und will eine Zivilklage anstreben."Herr Baldwin kann so tun, als sei er nicht verantwortlich dafür, dass er den Abzug betätigt und eine scharfe Kugel ausgeworfen hat, die Halynas Leben beendet hat", fing die Anwältin der Familie an, zu erklären. Allerdings könne er der Tatsache nicht entkommen, dass sein Handeln reale Folgen gehabt habe.

Alec Baldwin am Set von "Rust" im April 2023

Alec Baldwin am Set von "Rust" im April 2023

Kamerafrau Halyna Hutchins (†42)

