Nach Doku-Absage: Michael Wendler verkauft sein Grundstück

Geht Michael Wendler (50) etwa die Kohle aus? Der Schlagersänger machte in den vergangenen Jahren eher mit Negativschlagzeilen als mit seiner Musik auf sich aufmerksam. Besonders mit umstrittenen Äußerungen sorgte er für Aufsehen. Der Mann von Laura Müller (22) ist außerdem in Deutschland stark verschuldet. Erst vor Kurzem wurde eine geplante Doku über den Wendler und seine schwangere Frau – nach starker Kritik – wieder abgesagt. Und nun verkauft Michael sein Grundstück in Florida.

Bild berichtet, dass der 50-Jährige sein Grundstück am Wasser in Punta Gorda verkauft. Es ist wohl für umgerechnet etwa 283.000 Euro im Internet inseriert. Angeblich habe der Wahl-US-Amerikaner eigentlich große Bauvorhaben für das Fleckchen Erde gehabt. Doch daraus wird jetzt wohl nichts. Fehlt das nötige Kleingeld dazu?

Ein weiteres Indiz dafür, dass dem TV-Star und seiner Liebsten langsam das Geld ausgeht, ist, dass die 22-Jährige ihre Schwangerschaft auf dubiose Weise auf OnlyFans vermarktet. "Schreibe mir 'geil und schwanger' für die unglaublichen heißen Pics", pries sie Fotos an. Die werdende Mutter war dort in knapper Unterwäsche und mit Babybauch zu sehen.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler, Februar 2020

United Archives GmbH / ActionPress Michael Wendler, August 2017

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

