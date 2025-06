Schamane Leon verrät: Sind Nico Legat & Nina noch ein Paar?

Was ist bei Nico Legat (27) und Nina Kristin (43) los? Die beiden Realitystars lernten sich im März dieses Jahres kennen und posteten seither immer wieder glückliche Pärchenfotos im Netz. In den vergangenen Wochen wurde es jedoch auffällig still um die beiden. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast klärt der Schamane Leon Shankara, ein Bekannter der beiden, nun auf, wie es um die Liebe des Promi-Sprösslings und des Models steht. "Sie versuchen, es auf die Kette zu kriegen. So wie ich informiert bin, sind sie nach wie vor in Kontakt", versichert er.

Schon in der Vergangenheit sorgten Nico und Nina für Verwirrung, als sie auf ihren Social-Media-Profilen die gemeinsamen Fotos löschten. Ein Grund für das ewige Hin und Her in der Beziehung der beiden könnte der aktuelle Zustand des Sohns von Thorsten Legat (56) sein. Anfang Mai ließ er sich in eine Suchtklinik einweisen. Auch Leon betont: "Er versucht, sich selbst auf die Kette zu bekommen – das ist erst einmal das Wichtigste."

Kürzlich meldete sich Nico bei seinen Fans und gab ein Update zu seiner aktuellen Situation. Nach vier Wochen sei sein Aufenthalt in der Suchtklinik abgeschlossen gewesen. Um sich weiter seinen Problemen zu stellen, setzt der Promi-Büßen-Star jetzt seine Behandlung in einer mehrwöchigen Gruppentherapie fort. "Ich habe gerade meine Gruppe kennengelernt, das sind unfassbar liebe Leute. Für die nächsten sieben Wochen wird das mein Team sein", verkündete er zuversichtlich auf Instagram.

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und der Schamane Leon Shankara

Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat, Mai 2025