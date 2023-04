Tatsächlich verlobt? Chris Appleton und Lukas tragen Ringe

Bestätigen sie damit die Gerüchte? Kim Kardashians Haarstylist Chris Appleton (39) hatte erst vor wenigen Wochen offiziell verkündet, dass er mit dem Euphoria-Star Lukas Gage (27) zusammen ist. Ihr Red-Carpet-Debüt feierten die zwei Turteltauben auch bereits. Ein Insider behauptete kurz danach, dass sich die beiden schon verlobt hätten. Jetzt gibt es ein weiteres Indiz, das dafür spricht: Chris und Lukas tragen dieselben Ringe!

Gestern fanden in Los Angeles die Daily Front Row Fashion Awards statt. Dafür haben sich die beiden auch besonders in Schale geschmissen: Chris entschied sich für einen modernen weißen Anzug, sein Partner strahlte neben ihm in einem schwarzen Ensemble. Der Fokus lag aber nicht etwa auf den stylishen Outfits: An ihren Fingern funkelten verdächtige silberne Ringe! Die schlichten, silbernen Schmuckstücke könnten für eine Verlobung sprechen – offiziell bestätigt haben sie die Vermutungen aber noch nicht.

Ob sie tatsächlich verlobt sind oder nicht – die beiden scheinen total happy zu sein. In der The Drew Barrymore Show war Chris vor wenigen Wochen gar nicht mehr aus dem Schwärmen rausgekommen. "Hör zu, ich bin sehr glücklich und wirklich sehr verliebt. [...] Liebe ist eine ganz besondere Sache und ich denke, jemanden zu treffen, mit dem man eine Verbindung hat, ist so besonders", erzählte der 39-Jährige.

