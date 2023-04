Daniel Lotts Bruder hat vor zehn Jahren Suizid begangen

Daniel Lott spricht über ein wichtiges Thema. Der TV-Star nahm einst bei Die Bachelorette teil und kämpfte um das Herz von Nadine Klein (37). Mittlerweile hat er sein Glück außerhalb der Show gefunden und ist glücklich mit seiner Verlobten Eva. Im Netz zeigt der Influencer immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Nun will Daniel auf ein sensibles Thema aufmerksam machen und berichtet von dem Tod seines Bruders.

"Heute vor genau zehn Jahren hat sich mein Bruder freiwillig aus dem Leben verabschiedet", beginnt Daniel ein bewegendes Video auf Instagram. "Warum spreche ich darüber? Weil immer noch viel zu wenig über psychische Erkrankungen, Suizid, Depressionen und sonstige psychisch belastende Situationen und so weiter gesprochen und auch anerkannt wird", erklärt er seine Beweggründe, sich nun damit an die Öffentlichkeit zu wenden.

Fortan wolle Daniel auf seinem Account einige Videos teilen, die sich mit dem Thema beschäftigen werden. "In dieser Videoreihe möchte ich Betroffenen Mut zusprechen, zu Offenheit aufrufen und Akzeptanz für psychische Erkrankungen schaffen. Ich berichte aus der dunkelsten Zeit meines Lebens, damit es bei niemandem so weit kommt", fügt der Münchner hinzu und möchte, dass sich seine Fans austauschen und in diesen Zeiten gegenseitig helfen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

