Ging Joe Alwyn etwa mit seiner Schauspiel-Kollegin fremd?

War sie der Grund für die Trennung? Vor wenigen Wochen kamen die Gerüchte auf, dass sich Taylor Swift (33) und Joe Alwyn (32) getrennt haben. Die Gründe für das Liebes-Aus nach sechs Jahren sind bislang nicht bekannt. Im Netz kursieren aber diverse Theorien, warum sich die beiden getrennt haben. Einige Fans sind sich sicher: Ist Joe etwa mit seiner Schauspiel-Kollegin fremdgegangen?

Derzeit dreht der Brite den Film "The Brutalist", in dem auch die Schauspielerin Emma Laird (24) mitspielt. Vor Kurzem teilte diese dann auf Instagram einen Schnappschuss von Joe auf einem Scooter, was viele Fans so kurz nach der Trennung provokativ fanden. Da Emma auch schon im Januar ein Bild auf einem Scooter gepostet hatte, glauben einige: Da läuft schon länger was zwischen ihnen! Gegenüber The Sun plaudert eine Quelle immerhin aus: "Emma ist für Joe da, seit die Nachricht von seiner Trennung von Taylor aufgetaucht ist... Joe kämpft mit dem Ruhm und genoss es, mit Emma in Ungarn zu sein, wo er nicht erkannt wird."

Die Posts von der Schottin sind aber nicht der einzige Grund dafür, dass Fans an eine Affäre glauben. In den letzten Tagen verlor Joe nämlich reihenweise Follower – und zwar Taylors BFFs. Unter anderem entfolgten ihm Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46), nachdem sie mit der 33-Jährigen Essen waren. Auch Gigi Hadid (28) und Taylors Bruder Austin sind ihm entfolgt. Packt sie also gerade bei ihren Liebsten über die Trennung aus?

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Anzeige

Instagram / emmalaird Joe Alwyn auf einem Scooter

Anzeige

Getty Images Emma Laird im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de