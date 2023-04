Prozessbeginn: Es gibt neue Vorwürfe gegen Danny Masterson

Danny Masterson (47) hat seinen ersten Tag vor Gericht hinter sich. Seit Dienstag steht der Schauspieler ein weiteres Mal offiziell vor Gericht. Er wurde bereits vergangenes Jahr angeklagt, weil ihm mehrere Frauen Missbrauch und sogar Vergewaltigung vorwarfen. Doch weil die Jury nicht zu einem Urteil kam, wird der Fall nun wieder neu aufgerollt. Und bereits an Dannys erstem Gerichtstag wurden neue Vorwürfe angeführt.

Wie unter anderem Deadline berichtet, wurden am ersten Gerichtstag gegen Danny direkt neue Anklagepunkte vorgelegt. So wird ihm jetzt zusätzlich vorgeworfen, die drei Frauen, die ihn angezeigt haben, unter Drogen gesetzt zu haben. Hinzukommt, dass es wahrscheinlich eine weitere Zeugin zu den drei anonymen Klägerinnen aufgerufen wird: Kathleen Jenkins behauptet, der "Die wilden Siebziger"-Darsteller habe sie im Jahr 2000 auf einer Party vergewaltigt. In den kommenden Verhandlungstagen werden dann wohl die Aussagen der Frauen angehört.

Unter den Zuschauern befand sich auch die US-Schauspielerin Leah Remini (52). Sie war vermutlich wegen Dannys Verbindung zu Scientology anwesend. Leah hatte die Sekte, in der sie einst Mitglied war, schon häufiger kritisiert und das auch im Zusammenhang mit dem Prozess. Vorgeladen wurde sie wohl von der Verteidigung, die plane, sie als "unbeteiligte Zeugin bei bestimmten Diskussionen" aussagen zu lassen.

Anzeige

Getty Images Danny Masterson bei seinem Prozess in L.A. im September 2020

Anzeige

KAT / MEGA Danny Masterson vor dem Gericht in Los Angeles, April 2023

Anzeige

Getty Images Leah Remini bei einer Preisverleihung in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de